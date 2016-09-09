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"Казань-Арена" планирует принять матч сборных России и Румынии по футболу

Спорт
9 сентября, 13:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
При этом министр по делам молодежи и спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что окончательное решение еще не принято
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. "Казань-Арена" планирует принять товарищеский матч футбольных сборных России и Румынии, однако окончательного решения пока нет. Об этом ТАСС сообщил министр по делам молодежи и спорта Татарстана Владимир Леонов.

Ранее министр спорта страны, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сообщил, что проведение матча с румынами 14 ноября в Сочи будет зависеть от готовности стадиона.

"Планируем принять матч сборной России с румынами в ноябре. Окончательное решение не принято, все в переговорах", - сказал Леонов.

Собеседник агентства также отметил, что футбольный клуб "Рубин" планирует вернуться на стадион 15 октября в матче 10-го тура чемпионата страны с самарскими "Крыльями Советов".

"Казань-Арена", которой предстоит принять матчи Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира - 2018, в последний раз принимала матч в мае, после чего на арене началась замена газона.

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