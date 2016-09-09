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"Манчестер Юнайтед" нанял в академию артиста цирка и тренера по паркуру

Спорт
9 сентября, 13:59 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 9, сентября. /ТАСС
Глава академии Никки Батт сообщил, тот шаг был сделан для того, чтобы уменьшить количество травм среди молодых игроков
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ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" пригласил на работу в свою академию артиста цирка и тренера по паркуру. Об этом британской газете The Times сообщил глава академии Никки Батт.

Батт стал главой академии который в феврале 2016 года. По его словам, тот шаг был сделан для того, чтобы уменьшить количество травм среди молодых игроков. "Я вижу, как игроки в нашей академии не умеют двигаться, не знают, как падать, катиться, - сказал он. - Вы бы знали, как часто наши футболисты получают вывихи плеча".

"Я падал с дерева, наверное, 15 раз и ни разу не травмировался. Но я не думаю, что мой сын когда-нибудь лазил по деревьям. Механика тела теряется, когда вы не лазаете по деревьям, не играете в баскетбол, крикет, регби. Я играл в регби, крикет, футбол, баскетбол", - поделился мыслями о проблемах молодых игроков Батт.

Батт играл за "Манчестер Юнайтед" в течение 11 лет (с 1993 по 2004 гг.). В составе команды он шесть раз выиграл чемпионат Англии и три раза - Кубок страны. Также с манчестерским клубом Батт стал победителем Лиги чемпионов в 1999 году.

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