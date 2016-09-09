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Курбан Бердыев утвержден вице-президентом - тренером ФК "Ростов"

Спорт
9 сентября, 14:16 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 9, сентября. /ТАСС
Главным тренером команды утвержден Иван Данильянц
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Курбан Бердыев

Курбан Бердыев

© Артем Коротаев/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сентября. /ТАСС/. Курбан Бердыев утвержден на должность вице-президента - тренера российского футбольного клуба "Ростов". Об этом сообщается на официальном сайте правительства Ростовской области.

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Отмечается, что главным тренером команды утвержден Иван Данильянц.

"Решение о продолжении работы в "Ростове" Данильянцом и Бердыевым отвечает интересам клуба и болельщиков, - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. - Команда защищает честь страны и региона на европейской арене, а значит, все вместе мы должны создать условия для того, чтобы клуб достойно выступил в главном континентальном турнире".

Бердыев возглавлял "Ростов" с 2014 по 2016 годы, под его руководством команда выиграла серебряные медали чемпионата России сезона-2015/16, однако 6 августа он объявил об уходе с поста главного тренера. Сообщалось, что Бердыев является одним из претендентов на пост наставника сборной России, однако сборную в итоге возглавил Станислав Черчесов. Также отмечалось, что руководство "Спартака" заинтересовано в приглашении Бердыева, однако переговоры в итоге зашли в тупик. Позднее "Ростов" заявил его на Лигу чемпионов как помощника исполняющего обязанности главного тренера Дмитрия Кириченко.

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