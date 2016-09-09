Дворкович: РФ скорректирует свои законы, чтобы вернуть доверие к антидопинговой системе

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россия готова пойти на корректировку собственного законодательства ради восстановления доверия мирового сообщества к своей антидопинговой системе. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Как показали последние события, вся система спорта в мире несовершенна, - отметил Дворкович. - И у нас есть проблемы. Мы их решаем и будем следовать рекомендациям независимой комиссии, которой руководит Виталий Смирнов. Он уважаемый человек".

"Думаю, рекомендации будут выработаны, и мы скорректируем и законодательство, и практику применения законов в самое ближайшее время. Это восстановит доверие и к нашей антидопинговой системе, и системе организации спорта", - добавил он.

"Считаю, что система организации спорта, подготовки спортсменов и так хорошая, но раз уж мы видим, что возникли проблемы, что часть допинговых историй была правдой, то мы должны так изменить нашу работу, чтобы исключить эти случаи", - подытожил вице-премьер.

Мировые рекорды российских паралимпийцев

Мировые рекорды российских паралимпийцев демонстрируют, что на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро сборная России показала бы отличные результаты и завоевала золотые медали, считает Дворкович.

Российская команда не принимает участия в Паралимпийских играх - 2016, которые стартовали 7 сентября в Рио-де-Жанейро. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. В четверг в Подмосковье стартовали соревнования для российских паралимпийцев, отстраненных от участия в Паралимпийских играх, в турнире принимают участие 263 спортсмена. Состязания были организованы по инициативе президента РФ Владимира Путина.

"Было принято абсолютно правильное решение организовать эти игры, - сказал Дворкович. - Во многих видах установлены мировые рекорды, это показывает, что и на Паралимпиаде нашими спортсменами были бы завоеваны золотые медали. Те, кто сейчас участвуют в Бразилии, теперь будут знать, что россияне могли бы их обыграть".

Соревнования проходят на площадках учебно-тренировочных центров "Новогорск" и "Озеро Круглое", а также спортивных базах Москвы и Московской области 8-9 сентября.