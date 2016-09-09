Клуб ВХЛ ТХК заявился на сезон благодаря помощи Ильи Ковальчука

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Форвард СКА Илья Ковальчук, являющийся уроженцем Твери, помог клубу из родного города ТХК заявиться в Высшую хоккейную лигу (ВХЛ) на сезон-2016/17. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Кирилл Пафифов.

Во вторник состоялось заседание организационного комитета чемпионата ВХЛ, которое было посвящено подготовке к предстоящему сезону. По итогам заседания было объявлено, что клубы ТХК (Тверь), "Кристалл" (Саратов) и "Буран" (Воронеж) "могут быть не допущены до участия в чемпионате в сезоне-2016/17, если не предоставят ФХР недостающие необходимые документы". Однако в среду тверской клуб был допущен до участия в регулярном чемпионате, выполнив все необходимые требования.

"Не хочу комментировать появившуюся информацию о материальной помощи клубу со стороны Ковальчука, - сказал Пафифов. - Хочу поблагодарить Илью за то, что поддержал команду и написал письмо руководству области с просьбой оказать помощь ТХК. Губернатор Тверской области лично провел переговоры с Владиславом Третьяком (президент Федерации хоккея России), а правительство области пообещало в дальнейшем поддерживать ТХК".

В минувшем сезоне ТХК стал победителем регулярного чемпионата КХЛ.