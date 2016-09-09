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Минспорт уже оплатил участие фехтовальщиков РФ на колясках в чемпионате мира

Спорт
9 сентября, 14:44 UTC+3 ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Корр. ТАСС, Иван Пучков
Как подчеркнула старший тренер национальной команды, уровень российских спортсменов таков, что они могут сражаться друг с другом в финалах мировых первенств
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ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская область/, 9 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Министерство спорта уже оплатило участие российских фехтовальщиков на колясках в чемпионате мира. Об этом журналистам сообщила старший тренер национальной команды Елена Белкина.

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На площадках учебно-тренировочных центров "Новогорск" и "Озеро Круглое", а также спортивных базах Москвы и Московской области 8-9 сентября проходят альтернативные соревнования российских паралимпийцев, отстраненных от участия в Играх-2016.

"Конечно, я очень довольна вниманием нашего паралимпийского комитета в ситуации, которая произошла, мы продолжаем работать, нам предоставили возможность выступить на турнире, где мы можем показать свое мастерство. Здесь настоящие соревнования, ребята дерутся, я им не даю расслабиться, фехтованием лечимся. Уровень наших спортсменов таков, что они могут сражаться друг с другом в финалах мировых первенств", - сказала Белкина.

"Мы стоим в рейтингах мужских и женских сборных на первом месте, поэтому наши команды, я думаю, должны были занять первое-второе место на Паралимпиаде в борьбе с Китаем, но ничего, поборемся на чемпионате мира. У нас есть такая возможность - фехтование входит в Международный паралимпийский комитет не напрямую, а через международную федерацию, с нее пошла история Паралимпийских игр. Они нас сразу поддержали, сказали, что мы можем участвовать во всех международных соревнованиях, уже сейчас Министерство спорта оплатило участие в первенстве мира, поэтому мы продолжаем биться", - заключила старший тренер команды.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Церемония открытия соревнований для российских спортсменов, отстраненных от Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, состоялась в столичном концертном зале "Крокус Сити Холл" 7 сентября.

Из-за дисквалификации ПКР все установленные на турнире результаты не будут учтены МПК.

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Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года Турнир для отстраненных паралимпийцев в Подмосковье
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