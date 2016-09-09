Комитет по этике ФИФА открыл новое дело в отношении Йозефа Блаттера

ЖЕНЕВА, 9 сентября. /ТАСС/. Следственная палата комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) открыла новое дело в отношении бывшего главы организации Йозефа Блаттера, бывшего генсека Жерома Вальке и Маркуса Каттнера, занимавшего в различные годы должности финансового директора, и.о. генсека и заместителя генсека организации. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Отмечается, что следственная палата будет изучать случаи нарушения следующих пунктов кодекса этики ФИФА: общих правил поведения, приема и передачи подарков, наличия конфликта интересов, а также вопросов взяточничества и коррупции. Также персонально Каттнеру вменяют нарушение правил конфиденциальности.

Ранее по итогам расследования дела о коррупции в ФИФА Вальке был отстранен от футбольной деятельности на 12 лет, Блаттер - на 6; Каттнер был уволен с поста и.о. генсека организации в конце мая текущего года с формулировкой "нарушение фидуциарных обязанностей" (обязанностей действовать в интересах организации).

В июне в штаб-квартире ФИФА прошли обыски, санкционированные генеральной прокуратурой Швейцарии. Как отмечалось в заявлении прокуратуры, расследование ведомства касается лиц, ранее упомянутых в отчетах по делу о коррупции в ФИФА, а также новых подозреваемых, имена которых пока не разглашаются.

Затем в ФИФА сообщили, что Блаттер, Вальке и Каттнер выписали себе бонусы из средств ФИФА в размере около $80 млн за пять лет. В частности, Блаттер получил более $38 млн с 2010 по 2015 годы.

Швейцарский функционер на конгрессе организации 29 мая 2015 года был переизбран на очередной президентский срок, однако спустя четыре дня объявил об уходе в отставку на фоне коррупционных скандалов. На заседании конгресса 26 февраля 2016 года президентом ФИФА был избран Джанни Инфантино.