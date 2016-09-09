Чемпион Рио-2016 Халмурзаев заложил капсулу времени на месте будущего зала дзюдо в Назрани

МАГАС, 9 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Игр-2016 в Рио-де-Жанейро по дзюдо в весе до 81 кг Хасан Халмурзаев вместе с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым и своими тренерами заложил на месте начавшегося в пятницу в Назрани строительства зала дзюдо капсулу времени с посланием потомкам, передает корреспондент ТАСС.

"Здесь будет построен современный зал дзюдо, где на четырех коврах смогут тренироваться и повышать свое мастерство наши дзюдоисты, которые заявят о себе на спортивной арене и принесут не одно "золото" чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр", - заявил глава Ингушетии.

Он отметил, что этот спортивный объект будет строиться на внебюджетные средства, и он должен быть построен в следующем году к 25-летию Ингушетии (4 июня).

"Строительство зала - это поддержка и помощь, которые обязывают меня и ребят заниматься дзюдо в регионе, достигать еще больших результатов на разных соревнованиях",- сказал Халмурзаев. Олимпийский чемпион отметил, что он, а также тренеры, работающие в Ингушетии, приложат все усилия для подготовки спортсменов, которые прославят Россию и регион на международной арене.

Зал дзюдо будет рассчитан на 500 мест. Также там будет фитнес и тренажерный залы, медпункт, комната отдыха, кафе спортивного питания, душевые, раздевалки, кабинет массажиста. На его строительство будет выделено около 80 млн рублей.