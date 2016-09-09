Биатлонисты Шипулин, Гараничев и Бабиков примут участие в первых трех этапах Кубка мира

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МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Российские биатлонисты Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Антон Бабиков примут участие в первых трех этапах Кубка мира по биатлону. Об этом ТАСС сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.
В начале сентября Кравцов сообщил ТАСС, что окончательный состав на Кубок мира по биатлону сезона-2016/17 года будет определен после контрольных стартов в норвежском Бейтостолене, которые пройдут в середине ноября.
"Дорога открыта для всех, но Бабиков, Шипулин и Гараничев в "красной" группе. В лыжах и в биатлоне существует правило топ-15, и эти люди 100% участвуют на первых этапах Кубка мира, а все остальные жестко по правилам", - сказал Кравцов, добавив что среди российских девушек таких биатлонисток нет.
Розыгрыш Кубка мира сезона-2016/17 стартует в шведском Эстерсунде 25 ноября, второй этап пройдет в словенской Поклюке с 6 по 11 декабря, третий - в чешском Нове-Место с 13 по 18 декабря.