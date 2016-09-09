РФС оспорит результат матча между сборными РФ и Израиля среди девушек младше 19 лет

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) подаст протест в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на результат матча между сборными России и Израиля среди девушек младше 19 лет в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Встреча прошла 8 сентября в Словении и завершилась вничью со счетом 1:1. "В начале второго тайма арбитр не засчитала гол в ворота сборной Израиля в исполнении Валерии Зарубиной. После ее удара мяч попал в створ ворот и проскочил наружу через дырку в сетке", - сообщается в заявлении РФС.
В ближайшее время соответствующие инстанции УЕФА рассмотрят этот эпизод.