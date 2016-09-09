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Новосибирск подал заявку на проведение молодежного ЧМ-2023 по хоккею

Спорт
9 сентября, 15:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Ранее молодежный чемпионат мира проходил в России в 2013 году в Уфе
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Новосибирск направил заявку на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь".

"Вчера в Париже была подана заявка Новосибирска на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года", - говорится в сообщении.

Ранее молодежный чемпионат мира проходил в России в 2013 году в Уфе.

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