Новосибирск подал заявку на проведение молодежного ЧМ-2023 по хоккею

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Новосибирск направил заявку на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь".

"Вчера в Париже была подана заявка Новосибирска на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года", - говорится в сообщении.

Ранее молодежный чемпионат мира проходил в России в 2013 году в Уфе.