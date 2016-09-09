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Новый подрядчик приступил к реконструкции аэропорта в Саранске к ЧМ-2018

Спорт
9 сентября, 16:53 UTC+3 САРАНСК САРАНСК 9, сентября. /ТАСС
Новым подрядчиком стала компания "Ирмаст-холдинг", договор с предыдущим был ранее разорван из-за невыполнения обязательств
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САРАНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Компания "Ирмаст-холдинг" стала новым подрядчиком по реконструкции аэропорта в Саранске, которая проводится к ЧМ-2018 по футболу. Контракт с прежним был ранее разорван из-за невыполнения обязательств. Об этом корр. ТАСС сообщил генеральный директор Центра планирования и мониторинга программы подготовки к ЧМ-2018 по футболу Сергей Амбарнов.

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По его словам, по строительству аэропорта в Саранске были вопросы в части того, что несколько подрядчиков заходили на площадку, заключали госконтракты с Росавиацией и своих обязательств не выполняли. "Пришлось с ними расторгать контракты, один из контрактов сегодня находится в стадии расторжения. Но Росавиация достаточно разумно поступила: она привлекла нового подрядчика "Ирмаст-холдинг", который достаточно хорошо и активно строит в других регионах плоскостные сооружения на территории аэропортов. Коллеги туда приехали, оценили объем работ, заключил контракт, и уже некоторое время назад начали активно работать, думаю, что с таким профессиональным подрядчиком проблем не возникнет", - сказал Амбарнов.

Реконструкция аэропортового комплекса в Саранске состоит из двух этапов - строительство терминала, а также реконструкция плоскостных сооружений, где стоят самолеты, и ремонт взлетно-посадочной полосы. Новый подрядчик будет заниматься строительством мест стоянок самолетов и плоскостных сооружений. "Проблемы были связаны с плоскостными сооружениями, что касается терминала, он также начал строится, подготовительные работы ведутся, вырыт котлован, залита бетонная плита, поэтому в ближайшее время, думаю, мы увидим очертания нового терминала", - сказал собеседник. Он подчеркнул, что нужно "четко смотреть за выполнением обязательств по контракту и по срокам - то, чего раньше сделано не было".

"Ирмаст-холдинг" занимается строительством, реконструкцией, комплексным ремонтом и продлением эксплуатационного ресурса покрытий аэродромов и автомобильных дорог. Ранее сообщалось, что в июне контракт на реконструкцию аэропорта Саранска к ЧМ-2018 с подрядчиком "СК Аэродор" был расторгнут из-за ненадлежащего исполнения своих обязательств. В конце августа в ходе проверки готовности объектов ЧМ-2018 в Саранске первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов среди сложностей в подготовке отметил создание нового аэровокзального комплекса, которое находится в "начальном периоде подготовки к реконструкции". Вместе с тем Шувалов выразил уверенность, что аэровокзальный комплекс - новый терминал и взлетно- посадочная полоса - будут готовы к декабрю 2017 года.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. Саранск примет четыре матча группового этапа соревнований.

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