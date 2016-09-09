Дзюдоист Семенов завоевал золото чемпионата России в категории до 81 кг

ХАБАРОВСК, 9 сентября. /ТАСС/. Станислав Семенов одержал победу в весовой категории до 81 кг на чемпионате России по дзюдо, который проходит в Хабаровске.

Второе место занял Аслан Лаппинагов, третье - Денис Калинин. Также во второй день соревнований были разыграны медали в категории до 73 кг у мужчин - победу одержал Феликс Галуаев, серебро завоевал Лео Фогель, бронзу - Олег Васильев.

В категории до 57 кг у женщин победила Дарья Межецкая. Второе место заняла Наталья Голомидова, третье - Илона Буряченко. Ольга Крюкова первенствовала в весовой категории до 63 кг. Серебро завоевала Диана Джигарос, бронзу - Пари Суракатова.

В субботу в Хабаровске пройдут соревнования в весовых категориях 90, 100 и свыше 100 кг у мужчин и 48, 52 кг - у женщин.