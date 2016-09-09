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Член комиссии Смирнова Колосков рассмотрит устав РФС через призму борьбы с допингом

Спорт
9 сентября, 17:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий
Президент России Владимир Путин 22 июля предложил ОКР создать независимую общественную комиссию по контролю за борьбой с допингом
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МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Член независимой общественной антидопинговой комиссии Вячеслав Колосков рассмотрит уставы и регламенты международных футбольных организаций, а также Российского футбольного союза (РФС) через призму борьбы с допингом. Об этом почетный президент РФС Колосков сообщил ТАСС.

Президент России Владимир Путин 22 июля предложил Олимпийскому комитету России (ОКР) создать независимую общественную комиссию по контролю за борьбой с допингом. 25 июля исполком ОКР утвердил Виталия Смирнова в должности главы данной комиссии. В четверг в Москве состоялось заседание комиссии.

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"Вся комиссия разделена на пять групп, я попал в правовую, которая будет заниматься соответствующими вопросами, - сказал Колосков. - Ее возглавляет Сергей Шахрай. Моя задача с точки зрения международного футбольного чиновника проанализировать все правовые документы (уставы, регламенты Международной федерации футбола (ФИФА), Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), РФС и прочее) через призму работы, направленной на повышение эффективности борьбы с допингом в России. Для создания антидопинговой программы, о которой говорил президент РФ, мне необходимо понять, какие изменения нужно внести в закон о спорте, в регламент и устав РФС".

Колосков отметил, что собственные задачи по работе в независимой общественной антидопинговой комиссии он определили самостоятельно. "У нас в группе нет какой-то персональной ответственности. Мне задачу никто не ставил, я сам определил ее для себя. Это сделать такие регламенты по спорту, которые были бы направлены на исключение случаев применения допинга и включали бы предметные наказания и ответственность в случае обнаружения допинга", - сказал почетный президент РФС.

Колосков сообщил, что независимая общественная антидопинговая комиссия должна подготовить итоговый документ к декабрю. "Сроки по моим задачам составляют две недели. Чтобы успеть собрать информацию и положить свои предложения на бумагу", - добавил собеседник ТАСС.

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