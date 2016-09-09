ФИФА пожизненно отстранила от футбола бывшего вице-президента организации Джеффри Уэбба

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ЖЕНЕВА, 9 сентября. /ТАСС/. Арбитражная палата комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) пожизненно отстранила бывшего вице-президента организации и бывшего главу Конфедерация футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) Джеффри Уэбба от футбольной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Он также оштрафован на 1 млн швейцарских франков. Отстранение вступает в силу незамедлительно.
Уэбба признали виновным в рэкете, трех случаях мошенничества и трех случаях отмывания денег. Кроме того, арбитражная палата нашла в его деле нарушения нескольких статей кодекса этики ФИФА: общих правил поведения, правил лояльности, конфликт интересов, обязанность раскрытия сотрудничеств и отчетностей, а также взяточничество и коррупция.
В ноябре 2015 года Уэбб признал себя виновным в рэкете, ему также были предъявлены обвинения по трем случаям мошенничества и трем случаям отмывания денег. Кроме того, он согласился на отчуждение в пользу государства $6,7 млн.
Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся 27 мая прошлого года, когда в Цюрихе были задержаны семь высокопоставленных чиновников организации, всего обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. Посольство США в Берне 1 июля передало Швейцарии официальный запрос об их экстрадиции на основании ордера на арест, выданного 20 мая 2015 года федеральным прокурором Восточного округа в Нью-Йорке. 10 июля Уэбб согласился на экстрадицию в США. Суд Нью-Йорка проведет итоговое заседание по делу Уэбба 18 ноября, ожидается, что приговор бывшему футбольному чиновнику будет вынесен на нем.
Кроме того, во время заседания в апреле Уэбб признался в получении взяток в процессе продажи коммерческих прав на отборочные матчи чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, а также на игры Кубка Америки 2016 года, который прошел в июне.
Вторая волна арестов началась в Цюрихе 3 декабря, когда под стражу был взят бывший президент CONCACAF, бывший вице- президент ФИФА Альфред Хавит, а также глава Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и вице- президент ФИФА Хуан Анхель Напоут из Парагвая. Всего по делу о коррупции в ФИФА проходят 42 человека.