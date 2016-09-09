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Саввиди принимал участие в назначении Бердыева вице-президентом-тренером ФК "Ростов"

Спорт
9 сентября, 17:20 дата обновления: 9 сентября, 17:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
В пресс-службе клуба сообщили, что Бердыев не будет присутствовать на тренерской скамейке "Ростова" во время матчей
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МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Председатель совета директоров компании "Группы Агроком", спонсора "Ростова", Иван Саввиди принимал участие в назначении бывшего главного тренера футбольного клуба Курбана Бердыева на пост вице-президента-тренера команды.

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Курбан Бердыев утвержден вице-президентом - тренером ФК "Ростов"

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Группы Агроком".

Ранее Бердыев заявлял, что Саввиди после их последней встречи для него больше не существует.

"Группа Агроком" в курсе всего происходящего, всех процессов. Мы в том числе участвовали в принятии решения, о котором сегодня было объявлено", - сообщили в пресс-службе организации. Также там рассказали, что "Агроком" продолжит финансирование футбольного клуба. "Все решения, которые были приняты на заседании совета директоров "Группы Агроком", пока будут осуществляться, как и планировалось", - добавили в пресс-службе.

Заседание совета директоров "Группы Агроком" состоялось 25 августа. На нем было принято решение сохранить статью расходов на финансовую поддержку футбольного клуба "Ростов".

Бердыев не будет присутствовать на тренерской скамейке

Бердыев не будет присутствовать на тренерской скамейке футбольного клуба "Ростов" во время матчей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ростовчан.

В пятницу было объявлено, что Бердыев утвержден в "Ростове" в качестве вице-президента-тренера клуба. Главным тренером назначен Иван Данильянц.

Бердыев возглавлял "Ростов" с 2014 по 2016 год, под его руководством команда завоевала серебряные медали чемпионата России сезона-2015/16, однако 6 августа он объявил об уходе с поста главного тренера.

Сообщалось, что Бердыев является одним из претендентов на пост наставника сборной России, однако национальную команду в итоге возглавил Станислав Черчесов. Также отмечалось, что руководство "Спартака" заинтересовано в приглашении Бердыева, однако переговоры в итоге зашли в тупик. Позднее "Ростов" заявил его на Лигу чемпионов как помощника исполняющего обязанности главного тренера Дмитрия Кириченко.

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