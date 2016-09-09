Сборная РФ по пляжному футболу обыграла команду Украины в матче квалификации ЧМ

РИМ, 9 сентября. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Украины в овертайме со счетом 4:3 в последнем матче второго квалификационного раунда чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдет в багамском Нассау в 2017 году.

Обе команды уже потеряли шансы на выход в финальную часть чемпионата мира. Последний раз россияне, которые являются двукратными чемпионами мира, пропускали мировое первенство в 2006 году.

В составе российской сборной забитыми мячами отметились Максим Чужаков (23-я минута), Артур Папоротный (25) и Алексей Макаров (29, 37). У Украинцев голы забили Александр Корнийчук (5), Олег Зборовский (18) и Юрий Щерица (36).

В другом матче группы 3 сборная Польши обыграла команду Молдавии со счетом 7:2. Таким образом, поляки с 9 очкам занимают первое место в группе и выходят на чемпионат мира 2017 года.

Квалификационный раунд проходит в итальянском Езоло.

Во втором раунде квалификации 16 сборных разбиты на 4 группы. Команды, которые займут первые места в своих группах, напрямую попадают на чемпионат мира. В группе 3 первое место заняла сборная Швейцарии. В остальных двух группах победитель определится позднее в пятницу в матче команд Италии и Венгрии и в игре Португалия - Белоруссия.