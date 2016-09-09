Контроль за медикаментами в команде Поветкина после случая с мельдонием усилен

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МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. В команде российского боксера Александра Поветкина усилен контроль за медикаментами после ситуации с обнаружением мельдония в его допинг-пробе. Об этом ТАСС сообщил руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский, представляющий интересы спортсмена.
Ближайший поединок Поветкин должен провести с канадцем Бермейном Стиверном.
"Саша начал подготовку к бою со Стиверном, пока на сборы он не выехал и тренируется в России, - сказал Рябинский. - Никаких изменений в команде нет, просто будем более внимательно подходить в тому, какие используются медикаменты. К нему сейчас будет повышенное внимание со стороны WADA, он будет проходить дополнительные допинг- тесты. Что касается торгов, то мы готовы ко всем вариантам завершения переговоров с Доном Кингом, с которым непросто договориться".
Бой между Поветкиным и чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBS) американцем Деонтеем Уайлдером был запланирован на 21 мая в Москве, однако в результате был отложен из-за того, что в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония. WBS завершил расследование по делу об употреблении запрещенных препаратов Поветкиным и принял решение не применять санкции к россиянину. Из-за травмы Уайлдера соперником Поветкина станет Стиверн.
Поветкин - обязательный претендент на титул чемпиона мира WBS, которым владеет Уайлдер, и первый номер рейтинга организации в супертяжелом весе. 36-летний россиянин, имеющий в своем активе золото Олимпиады-2004, провел на профессиональном ринге 31 бой, одержав 30 побед (22 нокаутом) и потерпев одно поражение.