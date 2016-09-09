Хоккеисты сборной РФ Марков и Дацюк не сыграют во втором контрольном матче с чехами

ПРАГА, 9 сентября. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Защитник Андрей Марков и форвард Павел Дацюк не примут участия во втором контрольном матче сборной России с командой Чехии. Об этом ТАСС сообщил тренер сборной России Харийс Витолиньш.

В четверг сборные России и Чехии в Санкт-Петербурге провели первый контрольный матч в рамках подготовки к Кубку мира (4:3). В составе россиян не сыграли защитник Алексей Емелин и нападающий Артем Анисимов.

"Емелин сыграет вместо Маркова, Анисимов - вместо Дацюка", - сообщил Витолиньш.

Контрольный матч между сборными Чехии и России пройдет в субботу в Праге, начало в 17:30 мск.