Хоккеист Дацюк заявил, что тренеры дали ему возможность отдохнуть в матче с чехами

ПРАГА, 9 сентября. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Нападающий сборной России Павел Дацюк получил возможность отдохнуть во втором контрольном матче с командой Чехии в рамках подготовки к Кубку мира, проблем со здоровьем у форварда нет. Об этом Дацюк сообщил журналистам после тренировки сборной России в Праге.

В четверг сборная России обыграла чехов в Санкт- Петербурге со счетом 4:3. Во втором контрольном матче, который состоится в субботу в Праге, в составе российской команды будет два изменения - вместо Дацюка сыграет Артем Анисимов, а защитника Андрея Маркова заменит Алексей Емелин.

"Все хорошо. Спасибо, что дали отдохнуть", - сказал Дацюк.

Дацюк отметил, что матч в Санкт-Петербурге стал первым в этом сезоне для большинства игроков. "Игра прошла на хорошем уровне при хорошей атмосфере. Что касается предстоящего турнира, то, думаю, каждая команда способна его выиграть. Сильнее будет тот, кто лучше сыграет именно в командный хоккей", - сказал Дацюк.

По мнению Дацюка, сборная Чехии в Праге сыграет лучше, чем в Санкт-Петербурге. "Чехи будут выглядеть мощнее и сильнее, так как сыграют при своих зрителях, завтра будет хороший матч. То, что завтра мы сыграем на большой площадке, - не так важно, важнее получить игровую практику за столь короткое время", - отметил Дацюк.

Контрольный матч между сборными Чехии и России пройдет в субботу в Праге, начало в 17:30 мск.