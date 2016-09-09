Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеист Дацюк заявил, что тренеры дали ему возможность отдохнуть в матче с чехами

Спорт
9 сентября, 19:47 UTC+3 ПРАГА корр. ТАСС, Олег Кошелев
Контрольный матч между сборными Чехии и России пройдет в субботу в Праге, начало в 17:30 мск
Материал из 1 страницы

ПРАГА, 9 сентября. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Нападающий сборной России Павел Дацюк получил возможность отдохнуть во втором контрольном матче с командой Чехии в рамках подготовки к Кубку мира, проблем со здоровьем у форварда нет. Об этом Дацюк сообщил журналистам после тренировки сборной России в Праге.

В четверг сборная России обыграла чехов в Санкт- Петербурге со счетом 4:3. Во втором контрольном матче, который состоится в субботу в Праге, в составе российской команды будет два изменения - вместо Дацюка сыграет Артем Анисимов, а защитника Андрея Маркова заменит Алексей Емелин.

"Все хорошо. Спасибо, что дали отдохнуть", - сказал Дацюк.

Дацюк отметил, что матч в Санкт-Петербурге стал первым в этом сезоне для большинства игроков. "Игра прошла на хорошем уровне при хорошей атмосфере. Что касается предстоящего турнира, то, думаю, каждая команда способна его выиграть. Сильнее будет тот, кто лучше сыграет именно в командный хоккей", - сказал Дацюк.

По мнению Дацюка, сборная Чехии в Праге сыграет лучше, чем в Санкт-Петербурге. "Чехи будут выглядеть мощнее и сильнее, так как сыграют при своих зрителях, завтра будет хороший матч. То, что завтра мы сыграем на большой площадке, - не так важно, важнее получить игровую практику за столь короткое время", - отметил Дацюк.

Контрольный матч между сборными Чехии и России пройдет в субботу в Праге, начало в 17:30 мск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кубок мира по хоккею
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в выставочном матче
Эпизод из матча между сборными России и Ганы
13
Первая победа при Станиславе Черчесове: сборная России в Москве обыграла ганцев
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Татарстане школьник умер во время урока русского языка
2
"Транснефть" получила предписание остановить поставки нефтепродуктов на Украину
3
Песков не стал комментировать изданный в Приднестровье указ о начале присоединения к РФ
4
Врио главы управления ГУЭБиПК задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями
5
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
6
В Саратовской области четыре вагона упали в реку в результате обрушения моста
7
Пентагон: удар в Сирии, уничтоживший главарей террористов, нанесли не США
Темы дня
Реклама