Появление Варламова в воротах сборной РФ по хоккею планируется в матче с чехами

ПРАГА, 9 сентября. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Появление Семена Варламова в воротах сборной России по хоккею планируется во втором контрольном матче с командой Чехии. Об этом ТАСС сообщил тренер сборной России Харийс Витолиньш.

В четверг сборная России обыграла чехов в Санкт- Петербурге со счетом 4:3. Все 60 минут отыграл вратарь Сергей Бобровский. Наряду с Варламовым и Бобровским для участия в Кубке мира заявлен голкипер Андрей Василевский.

"Завтра в воротах планируется Варламов", - отметил Витолиньш.

Контрольный матч между сборными Чехии и России пройдет в субботу в Праге, начало в 17:30 мск.