Полпред Белавенцев поздравил победителей Олимпиады-2016 из регионов СКФО

НАЛЬЧИК, 9 сентября. /ТАСС/. Спортсмены из Северного Кавказа добились успеха на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в упорной и бескомпромиссной борьбе. Об этом заявил в пятницу полномочный представитель президента РФ в Северо- Кавказском федеральном округе (СКФО) Олег Белавенцев в ходе чествования победителей Олимпиады-2016, выходцев из республик округа.

Он вручил олимпийским чемпионам дзюдоисту Беслану Мудранову и Хасану Халмурзаеву, борцам-вольникам Абдулрашиду Садулаеву и Сослану Рамонову, а также серебряному призеру Игр-2016 по вольной борьбе Аниуару Гедуеву и тренерам спортсменов благодарственные письма и подарки.

"У ваших побед - особая цена, она вам далась в упорной и бескомпромиссной борьбе. Борцы Северного Кавказа показали настоящую силу характера, собранность, незаурядные бойцовские качества. В вас верили, желали успеха не только в России, к российским спортсменам с уважением относились и ваши соперники и зрители. Россияне могут стерпеть многое, но мы не терпим несправедливости и то, что вы совершили, сродни подвигу", - сказал Белавенцев, обращаясь к спортсменам.

"В Ингушетии тысячи мальчишек пришли в спортивные секции, чтобы стать похожими на Хасана Халмурзаева. Решение чемпиона передать положенные ему за победу деньги на развитие спорта в Ингушетии - поистине благородный поступок", - считает полпред.

Также он поблагодарил наставников и тренеров спортсменов. "Вы по праву разделяете успех ваших подопечных, отдельно хочу поблагодарить родителей спортсменов, они воспитали настоящих мужчин. Наше государство, несмотря ни на что, продолжит поддерживать как спорт высших достижений, так и массовый спорт", - резюмировал он.

Пять вершин Кавказа

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов назвал чемпионов Олимпиады достойными продолжателями победных традиций. "Вы - пять вершин, которые видны со всех сторон. Мы радуемся и не нарадуемся тем победам, которые были завоеваны в тяжелейших условиях. Вы являетесь продолжателями самых лучших традиций, которые есть у наших народов и государства", - подчеркнул он.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров предложил поддержать паралимпийцев, отстраненных от участия в Играх-2016. "Сегодня в Подмосковье проходят соревнования для наших паралимпийцев, они в сто раз больше преодолевают себя, чтобы выступать. Когда с ними так бесчеловечно поступают - это значит, что люди далеко ушли от человеческих ценностей. Мы их поддержим, там тоже выступают выходцы с Кавказа, наши ребята", - сказал Евкуров.

Глава КБР Юрий Коков подчеркнул, что спортсмены- олимпийцы являются гордостью и кумирами миллионов. "Вы уже олимпийские чемпионы на всю жизнь, самая большая ответственность легла на вас как на кумиров молодежи, они во всем будут вам подражать - не только в спорте, но и в жизни, никогда не забывайте этого, это особенно важно для Северного Кавказа", - напомнил Коков.

Врио главы Северной Осетии Вячеслав Битаров отметил, что спортсмены подарили болельщикам незабываемые эмоции. "Мы наблюдали за поединками и гордились вами. В этой ситуации вы проявили мужской характер, достойный дух, прославили страну и наш Кавказ. Хочу поздравить и ваших наставников, которые все эти годы были с вами и трудились над достижением успеха", - сказал он.