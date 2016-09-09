Тренер: лед на арене в Праге, где сыграет сборная РФ по хоккею, не лучшего качества

ПРАГА, 9 сентября. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Лед на "О2 Арене" в Праге, где 10 сентября проведут контрольный матч хоккейные сборные Чехии и России, не лучшего качества. Такое мнение ТАСС высказал тренер сборной России Харийс Витолиньш.

8 сентября сборная России обыграла чехов в Санкт-Петербурге со счетом 4:3. Повторный контрольный матч команды проведут в 10 сентября в Праге, начало в 17:30 мск.

"Завтра будет совсем другая игра. Здесь большая площадка и лед не самого лучшего качества - шайба прыгает и скачет. Чем меньше площадка, тем игра примитивнее и зрелищнее - вчера был момент за моментом, игрок делает один шаг и уже оказывается на убойной позиции", - отметил Витолиньш.

"Мы ничего изменить не можем, - продолжил тренер, отвечая на вопрос, не собьет ли игроков переход на большую площадку на один матч. - Хорошо, что мы сами себя хорошо подготовили, сделав маленькую площадку в Питере. Те же чехи готовились на большом льду".

В пятницу сборная России провела часовую тренировку на "О2 Арене". "Игроки немножко устали, потому что уже в семь утра выехали из гостиницы - есть недосып. Прилетели, нужно было быстро пообедать, потому что уже пришло время тренировки. У нас достаточно времени для восстановления, все идет по распорядку, настроение хорошее", - сказал Витолиньш.

По словам специалиста, в тренировочный процесс после первой игры были внесены определенные коррективы. "Мы еще разберем первый матч, в частности, это касается зоны обороны, где вчера возникли определенные проблемы. На своем "пятаке" мы проигрывали отскоки и добивания, - отметил он. - В той же атаке есть моменты, которые необходимо усилить, сыграть острее, есть над чем работать и в большинстве, и в меньшинстве".

Командные взаимодействия

Хоккеисты сборной России при подготовке к Кубку мира будут улучшать взаимодействие с каждым контрольным матчем. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал капитан российской сборной Александр Овечкин.

В четверг сборная России обыграла чехов в Санкт-Петербурге со счетом 4:3. Овечкин играл в тройке с Евгением Кузнецовым и Никитой Кучеровым.

"Наше звено должно играть лучше. Мы должны наладить взаимодействие в атаке, в чужой зоне. Но это была первая игра после долгого перерыва, мы будем прибавлять", - сказал Овечкин.

"Результат вчерашнего матча не так важен для нас. Важнее, чтобы звенья сыгрались, игроки лучше почувствовали друг друга и игровую систему. Мы должны создать задел на будущее сейчас", - добавил форвард.

Для Овечкина предстоящий Кубок мира будет вторым в карьере. "Кубок мира похож на Олимпиаду, потому что на турнире лучшие игроки мира противостоят друг другу. Это здорово и для нас, и для болельщиков", - отметил он.

Повторный контрольный матч между сборными Чехии и России пройдет в субботу в Праге, начало в 17:30 мск.