Федерация бокса РФ направит родным скончавшегося спортсмена Романчука $5 тыс.

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Федерация бокса России (ФБР) окажет материальную помощь родственникам скоропостижно скончавшегося спортсмена Романа Романчука в размере $5 тыс Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФБР.

Боксер Романчук скончался в возрасте 37 лет в результате сердечного приступа 9 сентября.

"Федерация выделила средства в размере 5 тыс. долларов. Сегодня вечером они будут переданы брату", - сообщили в пресс-службе.

Романчук признавался самым техничным боксером России, в его активе, помимо двух золотых наград, также три серебряных медали первенства России, а также серебряная и бронзовая награды Кубка мира. Он также имел разряд мастера спорта международного класса по кикбоксингу.

Помимо спортивных достижений, Романчук известен тем, что летом 2008 года перед Олимпийскими играми в Пекине во Владивостоке у него произошел конфликт с жителем города. В результате житель Владивостока получил тяжелое ранение головы из бесствольного пистолета "Оса" и позднее скончался. В марте 2009 года суд Фрунзенского района Владивостока признал Романчука виновным в убийстве при превышении пределов необходимой обороны и приговорил его к полутора годам колонии-поселения. Приговор был обжалован обеими сторонами, в результате боксер был признан виновным в "причинении смерти по неосторожности" и приговорен к одному году и двум месяцам лишения свободы.

В декабре 2009 года Романчук был выпущен на свободу, а позднее объявлял о желании вернуться на ринг. Но травма не позволила спортсмену возобновить карьеру, он планировал заняться тренерской деятельностью.