Боксер Градович удачно дебютировал на российском ринге, выиграв у Осехо

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 57,15 кг Евгений Градович удачно дебютировал на российском ринге. В Челябинске в 10-раундовом рейтинговом поединке промежуточной весовой категории до 56,2 кг он выиграл в Челябинске у никарагуанца Эусебио Осехо по очкам.
Градович впервые выступил на родине. Профессиональную карьеру он начал в США в 2010 году и почти все поединки провел в этой стране, также выступив в Китае, Испании и Великобритании. В нынешнем году он прекратил сотрудничество с известной американской промоутерской компанией "Топ рэнк" и подписал контракт с российской "Титов боксинг промоушнз", проведя в Челябинске первый бой под ее эгидой.
С 2015 года карьера Градовича пошла на спад. 30 мая прошлого года он проиграл в Лондоне британцу Ли Селби техническим решением судей в 8-м раунде и лишился титула чемпиона мира IBF, которым владел на протяжении двух лет, проведя четыре защиты. С тех пор он с трудом выиграл по очкам у малоизвестных противников - бразильца Алдимара Силвы Сантоса и мексиканца Хесуса Галисии, а в апреле этого года разгромно проиграл перспективному Оскару Вальдесу техническим нокаутом в 4-м раунде. После чего сменил промоутера и планировал перейти на категорию ниже - до 55,22 кг.
Всего на счету россиянина теперь 22 победы (9 - нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. На счету Осехо 28 побед (8 нокаутом), 18 поражений, 3 ничьи.