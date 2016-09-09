Назло рекордам: российские паралимпийцы продемонстрировали миру свое мастерство

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Всероссийские соревнования для паралимпийцев, отстраненных от участия в Играх в Рио-де-Жанейро, завершились на спортивных площадках Москвы и Подмосковья. В состязаниях, организованных по инициативе президента РФ Владимира Путина, приняли участие 263 спортсмена, которые продемонстрировали высочайший уровень мастерства, показав рекордные результаты во многих видах спорта.

Соревнования прошли по семи видам спорта (пауэрлифтинг, пулевая стрельба, стрельба из лука, плавание, легкая атлетика, академическая гребля и гребля на байдарках и каноэ), еще по 11 состоялись мастер-классы (велотрек, волейбол сидя, голбол, конный спорт, настольный теннис и теннис на колясках, триатлон, футбол 5х5, фехтование на колясках, дзюдо и триатлон). Паралимпийцы состязались на площадках подмосковных учебно-тренировочных центров сборных команд РФ "Новогорск" и "Озеро Круглое", а также на столичном гребном канале в Крылатском.

Во многих видах спорта российские спортсмены показали результаты выше мировых рекордов. Только в плавании их было установлено 12. Также отличились спортсмены в стрельбе из лука и в легкой атлетике. Но из-за дисквалификации Паралимпийского комитета России (ПКР) все установленные на турнире результаты не будут учтены Международным паралимпийским комитетом (МПК).

Флаг России на Паралимпиаде

Турнир еще не успел начаться, а его участники уже получили поддержку из столицы Игр-2016 Рио-де-Жанейро. Один из членов делегации сборной Белоруссии Андрей Фомочкин пронес флаг России во время парада атлетов на церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которых не допустили к Играм. Позже за этот поступок он был лишен аккредитации на Игры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия белоруса "поступком, достойным восхищения", которые заслуживают "самой высокой оценки чисто в человеческом плане". Также слова благодарности и поддержки Фомочкину выразили многие российские спортсмены и чиновники.

Результаты, достойные финалов Паралимпиады

Комментируя выступление российских спортсменов, вице- премьер РФ Аркадий Дворкович отметил, что уровень подготовки паралимпийцев, несомненно, позволил бы им претендовать на победу в Рио. "Было принято абсолютно правильное решение организовать эти игры, - сказал он. - Во многих видах установлены мировые рекорды, это показывает, что и на Паралимпиаде нашими спортсменами были бы завоеваны золотые медали. Те, кто сейчас участвуют в Бразилии, теперь будут знать, что россияне могли бы их обыграть".

Одна из самых известных тренеров Ирина Громова в беседе с ТАСС назвала результаты российских спортсменов достойными паралимпийских финалов. "Ребята-легкоатлеты в Новогорске выступали на тренировочном стадионе, и этим все сказано, - сообщила она. - И при этом их результаты были достойны финалов Паралимпийских игр. Я уже не говорю о рекордах, их здесь не один".

"Вы думаете, они не плачут? Плачут, - рассказала тренер. - И ни они, ни мы, их тренеры, не смирились, просто умеем бороться. Слез сдержать не могли - нас очень обидели, мстить нет смысла, но забыть невозможно".

Министр спорта РФ Виталий Мутко подчеркнул важность достойной оценки выступлений паралимпийцев. "По итогам соревнований мы примем решение по наградам для спортсменов, проведем анализ их результатов, их заслуги должны быть адекватно оценены", - сказал он.

Россиян уже ждут на стартах за рубежом

Российских спортсменов уже ждут на соревнованиях за рубежом. По словам Мутко, после недопуска россиян на Паралимпиаду свою поддержку спортсменам выразили 16 международных паралимпийских федераций. Сами же атлеты уже думают о подготовке к Играм в Токио-2020, поскольку еще не сказали своего последнего слова.

Самый титулованный дзюдоист паралимпийской сборной Олег Крецул сообщил, что до Паралимпиады в Японии никто из команды по дзюдо не уйдет: "Мы должны поставить жирную российскую точку во всей этой истории".

А первый российский чемпион мира по велоспорту на треке Алексей Обыденнов отметил, что соперники россиян по будущим стартам прекрасно понимают, насколько будут мотивированы спортсмены, не допущенные к Играм в Рио-де-Жанейро. "Вы представляете, с какой бешеной самоотдачей мы теперь будем готовиться? Мы будем рвать, и наши соперники это хорошо понимают. Мне, понимая это, даже становится жалко наших конкурентов", - рассказал он ТАСС.

В свою очередь, как сообщил первый виде-президент ПКР Павел Рожков, Министерство спорта РФ намерено проводить в стране как можно больше стартов для людей с ограниченными возможностями.

"Баз в России хватает, мы намерены использовать Сочи, Казань, спортивные базы сборных "Новогорск", "Озеро Круглое", в Раменском. Возможности для этого есть даже на Дальнем Востоке, - заявил он ТАСС. - Мы постараемся охватить при организации этих турниров как можно большее количество категорий лиц с инвалидностью".

"Параполитические" игры

После того, как стало известно, что российские спортсмены не смогут принять участие в Паралимпийских играх в Бразилии, многие высказали мнение, что решение имеет политическую окраску. В связи с этим пользователи интернета даже окрестили Игры в Рио-де-Жанейро "параполитическими".

"Те, кто их так называет, лучше бы сюда, на Озеро Круглое, или в Новогорск приехали и поддержали ребят, - отметил Мутко. - И посмотрели бы, как слепые борются, как люди с ограниченными возможностями идут в бассейн и плывут. Здесь нет политики, мы ничего политизировать не собираемся".

МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от ВАДА имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.