ЦСКА обыграл СКА и одержал седьмую победу подряд в чемпионате КХЛ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У хозяев заброшенными шайбами отметились Грег Скотт (9-я минута) и Стефан да Коста (30). В составе СКА отличился Вячеслав Войнов (28).

Обе команды ранее лишились игроков, вызванных в национальные сборные для подготовки к Кубку мира по хоккею. Наставника СКА Олега Знарка, который возглавляет сборную России, на тренерском мостике заменял тренер "СКА- Невы" (выступает в Высшей хоккейной лиге) Петр Воробьев.

Для ЦСКА эта победа стала седьмой подряд в текущем сезоне КХЛ. В Западной конференции армейцы после восьми встреч занимают первое место в турнирной таблице, набрав 21 балл. СКА с 14 очками расположился на второй строчке.

Результаты других матчей дня:

"Металлург" (Новокузнецк) - "Слован" (Братислава) - 2:1;

"Сибирь" (Новосибирск) - "Медвешчак" (Загреб) - 3:0;

"Барыс" (Астана) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 3:2.