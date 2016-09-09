"Ростов" обыграл "Крылья Советов" в матче шестого тура РФПЛ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сентября. /ТАСС/. "Ростов" победил самарские "Крылья советов" со счетом 2:1 в матче 6-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Все голы в матче записали на свой счет игроки "Ростова". Александр Бухаров и Андрей Препелицэ забили на 33-й и 59-й минутах соответственно. Автоголом на 54-й минуте отметился Александр Ерохин.

После шести матчей "Крылья Советов" имеют в своем активе 2 очка и занимают последнюю 16-ю строчку турнирной таблицы. "Ростов" с 10 баллами находится на четвертом месте.

Матчем в Ростове открывался шестой тур чемпионата России, остальные встречи пройдут 10, 11 и 12 сентября.

В следующем туре "Крылья Советов" 18 сентября примут московский ЦСКА, "Ростов" в тот же день в гостях сыграет с "Краснодаром".