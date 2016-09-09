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Боксер Чахкиев одержал вторую победу после поражения нокаутом от Афолаби

Спорт
9 сентября, 22:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
На счету Чахкиева теперь 26 побед (19 нокаутом) и два поражения
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Бывший претендент на титул чемпиона мира, экс-чемпион Европы россиянин Рахим Чахкиев одержал вторую победу после поражения нокаутом от британца Олы Афолаби. В 10-раундовом рейтинговом поединке весовой категории до 90,71 кг в Москве Чахкиев выиграл у аргентинца Алехандро Эмилио Валори нокаутом во 2-м раунде.

После удара по корпусу аргентинец упал на пол и отказался от продолжения боя после истечения 10 секунд.

На счету Чахкиева теперь 26 побед (19 нокаутом) и два поражения. 4 ноября 2015 года в Казани Чахкиев проиграл нокаутом в пятом раунде британцу Оле Афолаби, после чего в мае этого года выиграл у венгра Тамаша Лоди по очкам. Первое поражение в карьере россиянину нанес в июне 2013 года в Москве поляк Кшиштоф Влодарчик, победивший техническим нокаутом в 8-м раунде и защитивший титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Валори потерпел 11-е поражение при 21 победе (15 нокаутом).

Главным событием турнира станет бой за титул чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в весе до 63,5 кг между россиянином Эдуардом Трояновским и японцем Кэйтой Обарой.

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