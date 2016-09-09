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Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с киевским "Динамо" в матче чемпионата Украины по футболу

Спорт
9 сентября, 23:09 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, сентября. /ТАСС
После этой встречи "Шахтер" продолжает с 19 очками возглавлять таблицу чемпионата Украины
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КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче седьмого тура чемпионата Украины по футболу. Встреча прошла на стадионе "Металлист" в Харькове.

На гол с пенальти динамовца Олега Гусева на 24-й минуте "Шахтер" ответил точным ударом Дентиньо (75).

После этой встречи "Шахтер" продолжает с 19 очками возглавлять таблицу чемпионата Украины. "Динамо" идет на втором месте, имея в активе 16 баллов.

Предыдущая встреча команд состоялась в Суперкубке страны 16 июля. Тогда матч также завершился со счетом 1:1, но киевляне оказались точнее в серии пенальти - 4:3.

"Шахтер" и "Динамо" выиграли все чемпионаты страны, за исключением самого первого - в 1992 году чемпионом стала симферопольская "Таврия". С тех пор "Шахтер" выигрывал золото чемпионата девять раз. На счету "Динамо" 15 чемпионских титулов.

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