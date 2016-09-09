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Ковальчук не жалеет, что не попал в сборную России на Кубок мира

Спорт
9 сентября, 23:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Нападающий петербургского СКА не думает о том, что может кого-то заменить в национальной команде в случае травмы
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МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Форвард Илья Ковальчук не испытывает сожаления, что не попал в заявку сборной России для участия Кубок мира. Об этом он рассказал журналистам.

Ковальчук участвовал в розыгрыше Кубка мира 2004 года.

"Жалости у меня нет. Те ребята, которых позвали, достойны быть в сборной, - сказал он. - Я могу пожелать им только удачи и побед, буду переживать за них".

Нападающий петербургского СКА не думает о том, что может кого-то заменить в национальной команде в случае травмы. "Зачем сейчас об этом говорить? У СКА впереди еще много игр, и я думаю, в первую очередь, об этом", - отметил он.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

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