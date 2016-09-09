Российский боксер Трояновский защитил титул чемпиона мира, выиграв у японца Обары

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россиянин Эдуард Трояновский защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в весовой категории до 63,5 кг. В 12-раундовом поединке в московском дворце спорта "Крылья Советов" он выиграл у японца Кэйты Обары техническим нокаутом во 2-м раунде.
Таким образом, Трояновский во второй раз защитил титул по престижной версии IBF и в третий - по "малозначительной" IBO. В ноябре 2015 года он завоевал пояс IBF, выиграв у аргентинца Рене Сесара Куэнки техническим нокаутом в 6-м раунде, а в апреле нынешнего года защитил в повторном бою, победив Куэнку техническим нокаутом в 7-м раунде. После этого боя у него были планы отправиться в США на проведение объединительного поединка, но впоследствии они поменялись и россиянин провел защиту пояса против обязательного претендента Обары.
Всего на счету россиянина теперь 25 побед (22 - нокаутом) и ни одного поражения. В активе японца - 16 побед (15 нокаутом), два поражения и одна ничья.
На данный момент три россиянина владеют титулами чемпиона мира по престижным версиям: помимо Трояновского, это Сергей Ковалев (WBA - Всемирная боксерская ассоциация, IBF и WBO - Всемирная боксерская организация, 79,38 кг) и Денис Лебедев (WBA, IBF до 90,71 кг). Григорий Дрозд владеет поясом "чемпиона мира в отпуске" по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг.