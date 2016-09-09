Американка Моррис показала второй в истории результат в прыжках с шестом после Исинбаевой

БРЮССЕЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Американская легкоатлетка Сэнди Моррис преодолела планку на высоте 5 метров на соревнованиях по прыжкам с шестом на 14-м этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе. Она показала результат, уступающий лишь рекорду Елены Исинбаевой.

Достижение россиянки, установленное в 2009 году, составляет 5,06 метра.

Моррис стала победительницей этапа. Второй результат (4,76) показала гречанка Катерина Стефаниди. Бронза досталась швейцарке Николь Бюхлер (4,58).

В последних попытках американка установила планку на высоту 5,07, но не смогла превзойти рекорд Исинбаевой.