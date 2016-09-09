Глава IBF был шокирован нокаутом Трояновского во втором раунде

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МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) россиянин Эдуард Трояновский шокировал президента организации Дэрилла Пиплза ранним нокаутом в бою против японца Кейта Обары. Об этом Пиплз рассказал ТАСС.
Трояновский победил Обару техническим нокаутом во втором раунде в поединке за титулы чемпиона мира по версиям IBF и Международной боксерской организации (IBO) в весовой категории до 63,5 кг.
"Я шокирован тем, что Трояновский нокаутировал Обару уже во втором раунде, - сказал Пиплз. - Трояновский боксирует, как зверь, он силен, как и все российские боксеры. Но я знаю и Обару, знаю его защиту, поэтому удивлен такому завершению (боя). Но Трояновский - великолепный чемпион, мы гордимся, что такой боксер владеет нашим поясом чемпиона мира".
Всего на счету россиянина теперь 25 побед (22 - нокаутом) и ни одного поражения. В активе японца - 16 побед (15 нокаутом), два поражения и одна ничья.
На данный момент три россиянина владеют титулами чемпиона мира по престижным версиям: помимо Трояновского, это Сергей Ковалев (WBA - Всемирная боксерская ассоциация, IBF и WBO - Всемирная боксерская организация, 79,38 кг) и Денис Лебедев (WBA, IBF до 90,71 кг). Григорий Дрозд владеет поясом "чемпиона мира в отпуске" по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг.