ЦСКА сыграет с "Тереком" на новой арене в рамках 6-го тура РФПЛ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Тремя матчами продолжится шестой тур чемпионата России по футболу. Пермский "Амкар" примет "Томь", "Оренбург" на домашней арене сыграет с махачкалинским "Анжи". Центральной же встречей дня станет встреча московского ЦСКА и грозненского "Терека", в рамках которой пройдет открытие нового стадиона столичной команды, рабочее название которого - "Арена ЦСКА".

Действующий чемпион ЦСКА в текущем сезоне идет на втором месте, в пяти матчах набрав 11 очков. "Терек" идет следом на третьей строчке с десятью баллами.

Тур после почти двухнедельной паузы, связанной с играми национальных команд, стартовал в пятницу матчем "Ростов" - "Крылья Советов" (2:1). Сборная России провела два товарищеских матча - 31 августа в Анталье она сыграла вничью с командой Турции (0:0), а 6 сентября в Москве победила команду Ганы (1:0).

ЦСКА делегировал в сборную вратаря Игоря Акинфеева, защитника Василия Березуцкого и полузащитника Алана Дзагоева. Акинфеев и Березуцкий провели оба матча, Дзагоев принял участие во встрече с командой Ганы, а встречу со сборной Турции пропустил из-за небольшого повреждения, полученного в матче пятого тура с "Томью" (1:0).

Впервые за долгое время после разговора с новым главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым не был вызван 37-летний защитник Сергей Игнашевич, который ранее в интервью клубной пресс-службе заявил, что пора дать дорогу молодым игрокам в сборную России. Из "Терека" в национальную команду отправился защитник Андрей Семенов, который первую игру провел в запасе, а вторую отыграл полностью.

Одним из главных событий тура станет открытие нового стадиона ЦСКА, который будет одной из тренировочных площадок во время чемпионата мира 2018 года в России. Арена была сдана в эксплуатацию в середине августа, первый тестовый матч (без зрителей) на ней прошел 4 сентября с московским "Торпедо" (3:0). Вместимость стадиона составляет около 30 тысяч человек. Арену начали строить в 2007 году, стоимость ее строительства, по словам президента клуба Евгения Гинера, составила 350 миллионов долларов.

Помимо футбольного стадиона, в комплекс войдут детско-юношеская спортивная школа, музей ФК ЦСКА, гостиница, рестораны и кафе, фирменный магазин атрибутики, медицинский центр. Перед матчем на арене состоится красочное представление с участием артистов, оркестра, юных воспитанников и ветеранов ЦСКА, а также выступление звезд российской сцены. Начало церемонии запланировано на 19:45 мск, сама встреча начнется в 20:30 мск.

"Оренбург" попытается одержать первую победу в РФПЛ

"Амкар" на своем поле сыграет с "Томью". Пермский клуб занимает довольную высокую позицию - пятое место в турнирной таблице с восемью очами в активе, томичи же расположились на 12-й строчке с четырьмя баллами. За всю историю команды провели между собой 18 игр - шесть матчей выиграл "Амкар", три - "Томь", девять матчей завершились вничью. Встреча пройдет в Перми на стадионе "Звезда", начало - 15:30 мск.

Дебютант чемпионата России "Оренбург" сыграет на домашнем стадионе с "Анжи". Оренбуржцы пока не смогли одержать ни одной победы за первые пять туров, забив всего один гол усилиями арендованного у ЦСКА полузащитника Дмитрия Ефремова. К матчу со "Спартаком", который состоится 16 сентября, клуб планирует открыть четвертую трибуну, увеличив тем самым вместимость арены с 6 до 7,5 тысяч зрителей.

"Анжи" заметно усилился в межсезонье. В клуб пришел бывший главный тренер сборной Чехии Павел Врба, оказавшиеся ненужными "Спартаку" Павел Яковлев и Сергей Паршивлюк, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Габриэль Обертан, а так же ряд игроков из "Кубани". После пяти туров клуб расположился в середине турнирной таблицы - на восьмом месте.

Статистика личных встреч команд небольшая - "Анжи" и "Оренбург" провели лишь два матча в Футбольной национальной лиге в 2014 году, выиграв по одному разу.

Матч пройдет в Оренбурге на стадионе "Газовик", начало встречи - 18:00 мск.