Чемпион мира по боксу Трояновский может в 2016 году провести объединительный бой

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МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) Эдуард Трояновский может уже в 2016 году провести объединительный бой. Об этом ТАСС заявили в компании "Мир бокса", представляющей интересы спортсмена.
В пятницу в 12-раундовом поединке в московском дворце спорта "Крылья Советов" россиянин выиграл у японца Кэйты Обары техническим нокаутом во 2-м раунде.
"Эдуард провел отличный и быстрый бой. Его подготовка и энергия полностью не были использованы в этом бою. В этом году он может провести еще бой, возможно, даже объединительный", - сказал собеседник агентства.
Всего на счету россиянина теперь 25 побед (22 - нокаутом) и ни одного поражения. В активе японца - 16 побед (15 нокаутом), два поражения и одна ничья.
На данный момент три россиянина владеют титулами чемпиона мира по престижным версиям: помимо Трояновского, это Сергей Ковалев (WBA - Всемирная боксерская ассоциация, IBF и WBO - Всемирная боксерская организация, 79,38 кг) и Денис Лебедев (WBA, IBF до 90,71 кг). Григорий Дрозд владеет поясом "чемпиона мира в отпуске" по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг.
Чемпионом по версиям WBC и WBO в весовой категории Трояновского является американец Терренс Кроуфорд, по версии WBO - британец Рики Бернс.