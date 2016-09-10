Сборная США по хоккею победила канадцев в выставочном матче перед Кубком мира

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Сборная США победила команду Канады со счетом 4:2 в выставочном матче в рамках подготовки к Кубку мира по хоккею. Встреча прошла в Коламбусе.

В составе победителей шайбы забросили Зак Паризе (17-я минута), Патрик Кейн (19), Джо Павелски (36) и Дерек Степан (59). У гостей отличились Патрис Бержерон (34) и Дрю Даути (46). Следующий матч команды проведут также между собой 11 сентября в Оттаве.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. В нем примут участие сборные России, Канады, США, Швеции, Чехии, Финляндии, Северной Америки, а также сборная Европы из хоккеистов, представляющих Германию, Швейцарию, Словакию, Австрию, Норвегию и другие страны, не представленные отдельными командами.