Статуя футболиста Алана Ширера появится рядом с домашним стадионом команды "Ньюкасл"

ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Статуя бывшего нападающего английского футбольного клуба "Ньюкасл" и сборной Англии Алана Ширера появится около домашнего стадиона команды "Сент-Джеймс Парк". Об этом сообщает телеканал "Би-би-си".

Отмечается, что семья бывшего владельца "Ньюкасла" Фредди Шеппарда выделила на создание памятника £250 тыс.

"Алан был одним из величайших игроков, который когда-либо надевал футболку "Ньюкасла", - сказал Шеппард. - С момента завершения его карьеры прошло десять лет, поэтому наша семья решила, что болельщикам больше не стоит ждать момента, когда его уникальная карьера будет отмечена возведением такой статуи. Мы рады и горды тем, что можем установить монумент не только великому игроку, но и прекрасному человеку, так много сделавшего для сообщества "Ньюкасла".

Ширер перешел в "Ньюкасл" из другого английского клуба "Блэкберн" в 1996 году за рекордные на тот момент £15 млн. За десять лет, проведенных в составе "сорок", он стал лучшим бомбардиром за всю историю команды (206 голов), также он является лучшим бомбардиром в истории английской премьер-лиги (260).