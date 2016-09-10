Статуя футболиста Алана Ширера появится рядом с домашним стадионом команды "Ньюкасл"

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ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Статуя бывшего нападающего английского футбольного клуба "Ньюкасл" и сборной Англии Алана Ширера появится около домашнего стадиона команды "Сент-Джеймс Парк". Об этом сообщает телеканал "Би-би-си".
Отмечается, что семья бывшего владельца "Ньюкасла" Фредди Шеппарда выделила на создание памятника £250 тыс.
"Алан был одним из величайших игроков, который когда-либо надевал футболку "Ньюкасла", - сказал Шеппард. - С момента завершения его карьеры прошло десять лет, поэтому наша семья решила, что болельщикам больше не стоит ждать момента, когда его уникальная карьера будет отмечена возведением такой статуи. Мы рады и горды тем, что можем установить монумент не только великому игроку, но и прекрасному человеку, так много сделавшего для сообщества "Ньюкасла".
Ширер перешел в "Ньюкасл" из другого английского клуба "Блэкберн" в 1996 году за рекордные на тот момент £15 млн. За десять лет, проведенных в составе "сорок", он стал лучшим бомбардиром за всю историю команды (206 голов), также он является лучшим бомбардиром в истории английской премьер-лиги (260).