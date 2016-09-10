Глава попечительского совета ФТАР Еремин будет участвовать в выборах президента федерации

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МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Глава попечительского совета Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Сергей Еремин принял решение, что будет баллотироваться на выборах президента федерации. Об этом он сообщил ТАСС.
"Да, мною было принято решение выдвинуть свою кандидатуру на выборах Федерации тяжелой атлетики России", - сказал Еремин.
Отчетно-выборная конференция ФТАР состоится 29 сентября. Пост президента федерации с 2010 года занимает Сергей Сырцов.