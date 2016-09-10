Кравцов: СБР запросил разъяснение у дисциплинарного комитета IBU по наказанию Латыпова

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Союз биатлонистов России (СБР) обратился в дисциплинарный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) за разъяснением дисциплинарных мер, наложенных на российского спортсмена Эдуарда Латыпова. Об этом ТАСС сообщил глава СБР Александр Кравцов.

"Мы получили позавчера решение дисциплинарного комитета по Латыпову, вчера связались с дисциплинарным комитетом, который находится в IBU, но вне организации по своему функционалу, - сказал Кравцов. - Думаю, что пока мы не получим разъяснение, комментировать эту ситуацию нет смысла".

"Моя точка зрения в данном случае, что это некая составляющая двойных стандартов, так не должно быть", - подчеркнул глава СБР.

Как ранее сообщила пресс-служба IBU, российский биатлонист Латыпов, допинг-проба которого дала положительный результат на мельдоний, избежал дисквалификации. При этом все результаты россиянина в период с 14 февраля по 8 марта 2016 года будут аннулированы.