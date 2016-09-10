Шляхтин: отстраненные от ОИ легкоатлеты РФ получат около 40 млн рублей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Общая сумма поощрений, которые в ближайшее время будут выплачены пропустившим Игры-2016 российским легкоатлетам, составит около 40 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

В августе глава российской делегации на Играх-2016 Игорь Казиков сообщил, что Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта РФ поощрят российских легкоатлетов, которые по неспортивным причинам вынуждены были пропустить Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

"Работа над этим вопросом ведется, в ближайшее время премии будут выплачены. Общая сумма - около 40 миллионов рублей", - сказал Шляхтин.

Российские легкоатлеты были отстранены от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро из-за дисквалификации национальной федерации. На Играх выступила лишь прыгунья в длину Дарья Клишина, которая живет и тренируется за границей.