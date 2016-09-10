Шляхтин: ФК "Крылья Советов" доверяет тренеру Веркаутерену

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Крылья Советов" доверяет главному тренеру команды Франку Веркаутерену, варианты изменений пока не рассматриваются. Об этом ТАСС заявил член совета директоров самарского клуба, министр спорта области Дмитрий Шляхтин.

В пятницу команда Веркаутерена проиграла в матче чемпионата страны "Ростову" (1:2). После шести туров самарцы с двумя очками замыкают турнирную таблицу.

"Доверие (тренеру - прим. ТАСС) есть, и никаких других вариантов пока не рассматриваем, - заявил Шляхтин. - Тяжелый календарь, тяжелые игры... Поэтому дадим дальше тренироваться, готовиться и играть".

По мнению собеседника ТАСС, критические выводы по качеству игры команды преждевременны.

"Я бы не сказал, что (команда допускает) много брака. "Ростов" всегда славился стандартами. Четыре удара - два гола, понимаете. Вчерашняя игра, считаю, все-таки показывает немного разный уровень команд", - считает он.

"Надо играть в свою игру, со своими командами; все равно будут те, у которых мы сможем забрать очки, - продолжил Шляхтин. - Не стоит подходить так пессимистично: картинка все-таки есть, и она не такая уж безнадежная. Где- то немножко не везет, к тому же (на старте) мы играем с топ- клубами - "Спартак" (0:1), ЦСКА (встреча пройдет 18 сентября), "Локомотив" (0:0), "Краснодар" (1:1), "Ростов". Ну и, конечно, три пенальти в шести матчах - это тоже определенный дискомфорт".

Летом усилились

Собеседник ТАСС положительно оценил итоги летней трансферной кампании. "Селекция прошла, и считаю, что команда усилилась. Конечно, были игроки, которых хотели видеть, но не сложилось; но говорить про это смысла уже нет - поезд ушел", - сказал он.

Веркаутерен возглавил самарцев в июне 2014 года и с первой попытки смог выиграть с ней первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и выйти в премьер-лигу. По итогам прошло сезона "Крылья" заняли 9-е место с 35 очками. В межсезонье клуб покинули защитник Тарас Бурлак, полузащитники Георгий Габулов, Йерун Симайс и Алексей Померко и нападающий Адис Яхович. Состав команды пополнили защитник Тимофей Маргасов, полузащитник Сергей Ткачев, нападающие Джерри Мбакогу и Кристиан Паскуато; клубу удалось продлить отношения с французским полузащитником Йаном Молло и бельгийским нападающим Джанни Бруно.