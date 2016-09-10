Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФТАМ выдвинула Еремина и Агапитова на выборы президента Федерации тяжелой атлетики РФ

Спорт
10 сентября, 12:51 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
По словам главы Федерации тяжелой атлетики Москвы, он намерен поддерживать Еремина, так как он "активно участвует в развитии тяжелой атлетики Москвы"
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Федерация тяжелой атлетики Москвы (ФТАМ) приняла решение выдвинуть на выборы президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) двух кандидатов: главу попечительского совета ФТАР Сергея Еремина и вице-президента ФТАР по международному сотрудничеству Максима Агапитова. Об этом сообщил ТАСС глава Федерации тяжелой атлетики Москвы Максим Абдулмеджидов, который лично будет поддерживать Еремина.

"Московская федерация (тяжелой атлетики) приняла решение выдвинуть двух кандидатов: Сергея Еремина и Максима Агапитова. Это решение конференции. В связи с тем, что Еремин активно участвует в развитии тяжелой атлетики Москвы и вносит в это дело весомый вклад, лично я и многие мои заместители будем поддерживать Еремина".

Отчетно-выборная конференция ФТАР состоится 29 сентября. Пост президента федерации с 2010 года занимает Сергей Сырцов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в выставочном матче
Эпизод из матча между сборными России и Ганы
13
Первая победа при Станиславе Черчесове: сборная России в Москве обыграла ганцев
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полицейские нашли в поле пропавшую в Башкирии двухлетнюю девочку
2
Источник: задержание Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка
3
Глава IBF был шокирован нокаутом Трояновского во втором раунде
4
"Шанс вернуться в политическое русло": реакция на договоренности РФ и США по Сирии
5
Путин проехал на поезде Московского центрального кольца, построенного к Дню города
6
Источник: дело замначальника управления ГУЭБиПК МВД не связано с делом сотрудников СК
7
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
Темы дня
Реклама