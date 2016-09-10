ФТАМ выдвинула Еремина и Агапитова на выборы президента Федерации тяжелой атлетики РФ

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Федерация тяжелой атлетики Москвы (ФТАМ) приняла решение выдвинуть на выборы президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) двух кандидатов: главу попечительского совета ФТАР Сергея Еремина и вице-президента ФТАР по международному сотрудничеству Максима Агапитова. Об этом сообщил ТАСС глава Федерации тяжелой атлетики Москвы Максим Абдулмеджидов, который лично будет поддерживать Еремина.

"Московская федерация (тяжелой атлетики) приняла решение выдвинуть двух кандидатов: Сергея Еремина и Максима Агапитова. Это решение конференции. В связи с тем, что Еремин активно участвует в развитии тяжелой атлетики Москвы и вносит в это дело весомый вклад, лично я и многие мои заместители будем поддерживать Еремина".

Отчетно-выборная конференция ФТАР состоится 29 сентября. Пост президента федерации с 2010 года занимает Сергей Сырцов.