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Президент СБР предложил ввести наказание за мельдоний только с 1 октября 2016 года

Спорт
10 сентября, 12:54 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
По словам Александра Кравцова, все случаи обнаружения мельдония в допинг-пробах, которые были до 1 октября 2016 года, наказанию ни в какой форме не должны подлежать
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МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Наказание за применение вещества мельдония, внесенного в перечень запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA), необходимо ввести только с 1 октября 2016 года. Такое мнение ТАСС высказал глава Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России, президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.

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"Давным-давно всем было понятно, что вывод мельдония в категорию запрещенных препаратов затянулся, потому что WADA не сумело сделать надлежащим образом те вещи, которые это определяют, чтобы потом уже на основании специально проведенных научных исследований, которые не были сделаны, принимать меры для определения вины и презумпции невиновности, - сказал Кравцов. - WADA и пошло назад в своих решениях: с 1 октября определило допустимую дозу и так далее. Поэтому мое мнение - все случаи обнаружения мельдония в допинг-пробах, которые были до 1 октября 2016 года, наказанию ни в какой форме не должны подлежать. Будем разговаривать, это не предмет спора, это предмет диалога, который, я думаю, приведет к разумному решению".

Если предложение Кравцова будет реализовано на практике, то возможность приступить к соревновательной деятельности получит теннисистка Мария Шарапова, которая единственная из российских спортсменов подверглась дисквалификации за употребление мельдония.

Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов WADA с 1 января 2016 года. При этом с начала года допинг- пробы почти 300 спортсменов дали положительный результат на это вещество. По данным ТАСС, по меньшей мере 31 российский атлет подозревался в применении мельдония.

Позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана. WADA приняло решение, что содержание мельдония менее одного микрограмма на миллилитр (1 мкг) в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым.

Вещество мельдоний применяют в спорте с целью повышения выносливости организма к высоким физическим нагрузкам во время тренировок и к высоким нервно-психическим нагрузкам во время соревнований. В странах СНГ препарат используется для профилактики сердечных заболеваний.

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