"Зенит" протестирует новую арену матчами РФПЛ с "Уралом", "Тереком" и "Краснодаром" весной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Антон Хлыщенко/. Тестовыми для нового стадиона в Санкт-Петербурге станут три последние домашние игры "Зенита" в чемпионате страны текущего сезона - с "Уралом", "Тереком" и "Краснодаром". Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

В субботу делегация Международной федерации футбола (ФИФА) посетила стройку стадиона в Петербурге в рамках четвертого операционного визита по подготовке к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира 2018 года.

"К Кубку конфедераций стадион будет готов. Тестовые матчи пройдут в апреле и мае. Это игры "Зенита" в чемпионате с "Уралом", "Тереком" и "Краснодаром", - рассказал Сорокин.

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