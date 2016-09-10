"Зенит" протестирует новую арену матчами РФПЛ с "Уралом", "Тереком" и "Краснодаром" весной

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Антон Хлыщенко/. Тестовыми для нового стадиона в Санкт-Петербурге станут три последние домашние игры "Зенита" в чемпионате страны текущего сезона - с "Уралом", "Тереком" и "Краснодаром". Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
В субботу делегация Международной федерации футбола (ФИФА) посетила стройку стадиона в Петербурге в рамках четвертого операционного визита по подготовке к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира 2018 года.
"К Кубку конфедераций стадион будет готов. Тестовые матчи пройдут в апреле и мае. Это игры "Зенита" в чемпионате с "Уралом", "Тереком" и "Краснодаром", - рассказал Сорокин.
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