Все билеты на первый матч ПФК ЦСКА на новом стадионе проданы

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Все билеты на первый официальный матч футбольного клуба ЦСКА на новом стадионе проданы. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
Сообщается, что кассы перед игрой работать не будут.
Первый официальный матч на "Арене ЦСКА" состоится 10 сентября - армейцы в 6-м туре чемпионата России встретятся с грозненским "Тереком". Начало встречи - 20:30 мск.
Стадион ЦСКА был сдан в эксплуатацию в середине августа, вместимость арены - около 30 тысяч зрителей. Арену на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ) начали строить в 2007 году, стоимость ее строительства составила 350 млн долларов. Помимо футбольного стадиона, в комплекс войдут детско-юношеская спортивная школа, музей ФК ЦСКА, гостиница, рестораны и кафе, фирменный магазин атрибутики, медицинский центр. В юго-западной части комплекса была возведена 38-этажная офисная башня в форме футбольного кубка.