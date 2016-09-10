Сборная России по пляжному футболу сыграет в матче за пятое место в квалификации ЧМ

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РИМ, 10 сентября. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Франции со счетом 9:3 в матче квалификационного раунда чемпионата мира по пляжному футболу и сыграет в матче за пятое место. Соревнования проходят в итальянском Езоло.
В составе сборной России по два гола забили Алексей Макаров, Дмитрий Шишин и Юрий Крашенинников, еще по разу отличились Юрий Горчинский, Алексей Ильинский и Борис Никоноров.
В матче за пятое место россияне сыграют с победителем встречи между командами Чехии и Азербайджана.
Сборная России потеряла шансы на выход в финальную часть чемпионата мира, ранее не сумев занять первое место в отборочной группе. В последний раз россияне, которые являются двукратными чемпионами мира, пропускали мировое первенство в 2006 году.
Чемпионат мира пройдет в багамском Нассау в 2017 году.