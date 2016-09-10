Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная России по пляжному футболу сыграет в матче за пятое место в квалификации ЧМ

Спорт
10 сентября, 16:37 UTC+3 РИМ РИМ 10, сентября. /ТАСС
В матче за пятое место россияне сыграют с победителем встречи между командами Чехии и Азербайджана
Материал из 1 страницы

РИМ, 10 сентября. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Франции со счетом 9:3 в матче квалификационного раунда чемпионата мира по пляжному футболу и сыграет в матче за пятое место. Соревнования проходят в итальянском Езоло.

В составе сборной России по два гола забили Алексей Макаров, Дмитрий Шишин и Юрий Крашенинников, еще по разу отличились Юрий Горчинский, Алексей Ильинский и Борис Никоноров.

В матче за пятое место россияне сыграют с победителем встречи между командами Чехии и Азербайджана.

Сборная России потеряла шансы на выход в финальную часть чемпионата мира, ранее не сумев занять первое место в отборочной группе. В последний раз россияне, которые являются двукратными чемпионами мира, пропускали мировое первенство в 2006 году.

Чемпионат мира пройдет в багамском Нассау в 2017 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в выставочном матче
Эпизод из матча между сборными России и Ганы
13
Первая победа при Станиславе Черчесове: сборная России в Москве обыграла ганцев
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: криминальной составляющей в смерти актрисы Ирины Ефремовой нет
2
Суд арестовал на два месяца замглавы управления антикоррупционного главка МВД Захарченко
3
Полицейские нашли в поле пропавшую в Башкирии двухлетнюю девочку
4
Глава IBF был шокирован нокаутом Трояновского во втором раунде
5
Захарченко предупредил фигурантов дела Нота-банка об обысках
6
"Шанс вернуться в политическое русло": реакция на договоренности РФ и США по Сирии
7
Мэр Москвы: третий пересадочный контур метро проект дорогостоящий, но необходимый городу
Темы дня
Реклама