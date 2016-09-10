"Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче чемпионата Англии по футболу

ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Манчестер Сити" одержал победу над "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1 в гостевом матче четвертого тура чемпионата Англии.

В составе победителей забитыми мячами отметились Кевин де Брейне (15-я минута) и Келечи Ихеаначо (36). У проигравших отличился Златан Ибрагимович (42), для которого этот мяч стал четвертым в четырех играх за "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Сити" одержал четвертую победу подряд на старте сезона, "Манчестер Юнайтед" потерял первые очки в чемпионате. Таким образом, "Манчестер Сити" сохранил лидерство в чемпионате Англии, "Манчестер Юнайтед" остался на третьей позиции.

В следующем туре "Манчестер Сити" 17 сентября дома сыграет с "Борнмутом", "Манчестер Юнайтед" 18 сентября на выезде проведет матч против "Уотфорда".