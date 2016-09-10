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Врач: футболисты Джанаев, Азмун и Нобоа будут готовы к матчу с "Баварией"

Спорт
10 сентября, 17:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
Навас и Азмун получили повреждения в игре шестого тура чемпионата России с самарскими "Крыльями Советов", у Джанаева случился спазм приводящей мышцы перед игрой с Ганой, Нобоа отдыхает после перелета
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МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Футболисты российского клуба "Ростов" Сослан Джанаев, Сердар Азмун, Сесар Навас и Кристиан Нобоа будут готовы сыграть в первом матче группового этапа Лиги чемпионов с немецкой "Баварией". Об этом ТАСС рассказал врач ростовской команды Владимир Хохлов.

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Навас и Азмун получили повреждения в игре шестого тура чемпионата России с самарскими "Крыльями Советов" (2:1). Полузащитник Нобоа не принимал участие в матче. У вратаря Джанаева случился спазм приводящей мышцы в расположении сборной России перед товарищеской игрой с Ганой (1:0).

"Навас и Джанаев будут готовится к игре с "Баварией" в общей группе, и если тренер решит их выпустить, они будут готовы. Травмы, которые у них были, заживают, они близки к полному выздоровлению", - сказал медик.

"Азмун после игры был госпитализирован, обследован в больнице. Но самый плохой диагноз в виде сотрясения мозга не подтвердился. У него был сильный болевой шок, головная боль. Сейчас он выписан из больницы и будет готовится к матчу Лиги чемпионов, прогноз на его участие в игре очень благоприятный", - добавил он.

Также врач рассказал, что Нобоа решили дать отдохнуть после длительного перелета, по медицинским показаниям полузащитник здоров. "Нобоа прилетел из расположения сборной Колумбии только вчера (9 сентября) днем, поэтому не было никакого смысла его выпускать. По медицинским показаниям все нормально, но он был уставшим после длительного перелета. На фоне усталости он мог только получить травму, поэтому решили его поберечь", - отметил Хохлов.

Помимо этого, доктор рассказал, кто точно не сможет сыграть во встрече с "Баварией", который начнется в Мюнхене во вторник в 21:45 мск. "Максим Григорьев точно не примет участия в игре, он восстанавливается после травмы передней крестообразной связки, поэтому после перехода из "Локомотива" даже не начинал заниматься в общей группе. Ориентировочно еще недели две ему необходимо заниматься индивидуально. Остальные игроки готовятся к матчу", - подытожил доктор.

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