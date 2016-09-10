Рябинский: боксерский бой Устинов - Ортис не состоится

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МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бой за титул "временного" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе между Александром Устиновым и кубинцем Луисом Ортисом не состоится, россиянин должен стать претендентом на полноценный пояс. Об этом ТАСС заявил руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский, выигравший торги на проведение боя.
Поединок планировался на 7 октября в Санкт-Петербурге.
"Бой сорван, Ортис повел себя достаточно странно, - сказал Рябинский. - Он не подписал контракт и должен вылететь из рейтингов. Насколько я понимаю, Устинов должен стать претендентом на бой с победителем поединка Владимир Кличко - Тайсон Фьюри".
Ортис владеет титулом "временного" чемпиона мира с октября 2015 года. Всего на его счету 25 побед (22 нокаутом) и ни одного поражения. В активе Устинова 33 победы (24 нокаутом) и одно поражение.